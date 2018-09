Emanuela Folliero gossip, l’annuncio inaspettato della presentatrice è arrivato attraverso l’intervista esclusiva al settimanale Chi: “Dopo nove anni insieme, Giuseppe (Oricci, ndr) mi ha fatto la proposta e il prossimo 26 settembre ci sposiamo”. Lo annuncia felice Emanuela Folliero in un’intervista che sarà in edicola da mercoledì 19 settembre e che Tgcom24 ha anticipato oggi. “Mi ha chiesto di sposarlo il giorno del nostro anniversario, davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse… Avrò un super vestito, ovviamente scollato”.

La futura sposa è raggiante e si è sbilanciata dando qualche anticipazione sul particolare dettaglio dell’abito che indosserà nell’importante giorno. Cinquantatre anni portati splendidamente, la Folliero non rinuncerà dunque a dare risalto al suo celeberrimo decolleté. “Quando ho conosciuto Giuseppe ero single da più di un anno e appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto fisicamente. Sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati” – ha poi raccontato al settimanale diretto da Alfonso Signorini – “Lo scorso 8 luglio ho fatto il mio ultimo annuncio su Rete4 dicendo ‘vi auguro una vita piena di gioia’, poi il 10 agosto, giorno del nostro anniversario, Giuseppe mi ha chiesto di sposarlo davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse… una vera gioia per l’appunto!”.

Emanuela Folliero, che in questi mesi estivi è stata molto attiva sui social, dove ha deliziato i fllower con delle foto sexy in bikini in cui veniva immortalata in splendida forma fisica, è ora pronta per coronare la sua storia d’amore che dura da 9 anni. “Sarà una cerimonia in comune e poi un aperitivo e una cena in terrazza con gli amici. Avrò un super vestito, ovviamente scollato, ma semplice”. Poi un’altra anticipazione sulla sua vita lavorativa dopo il recente addio agli annunci su Rete 4: “Non sparirò dalla tv, ma tornerò con un programma tutto mio sul benessere”.

