Emanuela Folliero fisico da urlo a 53 anni. La foto pubblicata dalla presentatrice tv sul suo profilo Instagram parla più di mille parole. Silhouette armoniosa, fisico asciutto e super abbronzato. Insomma, a giudicare dalla valanga di like si direbbe che per i follower la prova costume è stata superata a pieni voti! “Superata con lode direi😍complimenti di❤” commenta uno, “La Folliero è lo standard internazionale del fisico ideale”, scrive un altro ammiratore. “Grande fascino . Grande personalità. Unica”, “A mani basse! Semplicemente meravigliosa”, si legge a seguire fra i commenti. Insomma, una standing ovation per la bella Emanuela.

La Flliero di recente ha detto addio alla tv, congedandosi dal pubblico di Rete 4 con un simpatico ed autoironic video-messaggio: “Sono ancora qui, viva e vegeta. Non più in veste di annunciatrice, ma sempre a Mediaset. Questa estate andrò al mare con un amico che conoscete bene, e che come me si è estinto: un dinosauro. Noi uniti dallo stesso destino”.

Adesso si consola al mare mettendo in evidenza un fisico da urlo, a 53 anni! La bella annunciatrice e showgirl chiede ai fan se abbia superato la prova costume. La risposta è più che scontata … del resto, ammirandola in tutta la sua avvenenza era forse possibile sostenere il contrario? Lo scatto in bikini su Instagram, in cui la showgirl sfoggia un sexy e generoso décolleté e un fisico dalla linea perfetta, ha mandato in visibilio i suoi fan. Emanuela ha lasciato il ruolo di annunciatrice, ma continuerà il suo lavoro a Mediaset, come lei stessa ha ricordato in altri post su Instagram. Proprio in questi giorni, infatti, inizierà a lavorare a nuovi progetti che la vedranno impegnata in tv in autunno.