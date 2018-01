Elton John tour 2018: sarà Gucci a vestire il cantante durante il “Farewell Yellow Brick Road”

La scomparsa della mamma ma anche la paternità sembra aver cambiato in modo irreparabile la vita di Elton John che, a 70 anni d’età, ha annunciato ieri un quasi ritiro dalle scene. In particolare, durante la conferenza stampa di ieri ha annunciato l’arrivo di un nuovo nonché ultimo tour mondiale.

“Non smetterò di fare musica, continuerò a scrivere canzoni e a fare dischi ma le mie priorità oggi sono cambiate. Ho figli, voglio essere parte della loro vita e accompagnarli alle partite di calcio” – ha spiegato ieri Elton John. Collateralmente a questo annuncio, però, ha anche svelato il nome del suo nuovo tour mondiale ovvero “Farewell Yellow Brick Road”.

A rendere ancora più speciale questi appuntamenti musicali saranno gli abiti firmati Gucci e pensati appositamente per il cantante: già durante la conferenza stampa di ieri, infatti, Elton John ha indossato una giacca jacquard con code in stampa Gucci Flora, finiture in cristali colorati, ricamo “Gucci loves Elton” in cristalli e perle sul retro, revers in velluto viola decorati con cristalli multicolor, pantaloni neri con banda laterale in cristalli. Con la giacca indossava una camicia da sera bianca con dettagli di rouches, fiocco in velluto nero con ricami. Scarpe allacciate in pelle nera con ricamo a stella e iniziali “EJ”. Occhiali da sole in acetato giallo impreziositi da cristalli.

Photo Credit: Courtesy of Getty Images