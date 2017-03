Elodie molla Emma: c’eravamo tanto amate, ma ora ognuno per la sua strada

In queste ultime ore si rincorrono i rumors circa una possibile rottura artistica tra Emma ed Elodie in quanto quest’ultima ha lasciato la manager Francesca Savini, la stessa di Emma, e non ha puntualizzato (parlando di questo cambio di rotta) nulla in merito al suo rapporto con la Marrone.

Come se non bastasse, il concerto di Elodie Di Patrizi in programma il prossimo 26 aprile all’Alcatraz di Milano è stato annullato: la spiegazione ufficiale è legata a motivi “tecnici-organizzativi”. Proprio in seguito alla cancellazione della data meneghina la Di Patrizi ha reso pubblica la sua rottura con il managament della Savini. A buttare acqua sul fuoco, però, è la Savini stessa che scrive “I primi passi sono sempre molto importanti… sono felice di averti accompagnata e assistita nel tuo percorso fino ad oggi e ti auguro di raggiungere tutti i traguardi e le soddisfazioni che desideri. Ti faccio il mio più grande in bocca al lupo per la nuova avventura che hai scelto. @elodiedipatrizi”.

A questo punto è arrivata anche la risposta della cantante che ha ringraziato per i consigli ricevuti ma non ha fatto alcuna menzione, neanche in quell’occasione, a Emma. Soltanto il tempo, o i social, ci riveleranno la verità.