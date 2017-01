Elisabetta Gregoraci rivela: “La mia vita non è come credete, io piango e la cambierò”

Elisabetta Gregoraci si racconta in esclusiva a Oggi e confessa una vita ben lontana da quella che si può credere. “È come se dietro di me ci fossero tante vite, tanti traguardi, tanta fatica: come se avessi 50 anni…”. Una vita intensa, con tanti privilegi, ma non è tutto oro quello che luccica.

“So che io lavoro da tantissimo tempo, e che non mi ricordo l’ultima volta che sono uscita con le mie amiche, quelle vere, e che ho riso con loro e magari… ballato su un tavolo come vedo fare a tante ragazze della mia età. Pensi che pochi giorni fa ero a Firenze per un impegno, venivo da settimane pesanti in cui salivo e scendevo da treni e aerei per lavoro ed ero infinitamente stanca… Mi è caduto l’occhio su un gruppo di ragazze che ridevano e sono “crollata”: letteralmente. Mi sono messa a piangere senza accorgermene“.

E ancora, sul figlio avuto con il top manager Flavio Briatore, Ely racconta: “Quello che ho capito ora è che voglio assolutamente che le cose cambino: e prima o poi anche io mi farò un bel regalo, questo è il mio “buon” proposito per l’anno nuovo. Non ricordo più l’ultima volta che sono stata spensierata… E vorrei tanto riprovare questa sensazione. Nathan è buono, molto sensibile, ma anche estremamente spiritoso: forse sta troppo con gli adulti. Viaggia da quando è piccolissimo, ma mi creda, non è viziato. Io non lo permetto: deve imparare anche lui a conquistare ciò che desidera. Perché nulla ti viene mai regalato“.