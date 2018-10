Elisabetta Gregoraci al vetriolo contro l’ex marito Flavio Briatore: ospite di Domenica In, la showgirl di Soverato si racconta a Mara Venier e parla della fine della sua storia d’amore con l’imprenditore padre di suo figlio. “Forse sono stata più vicina io a lui nei momenti difficili che lui a me. La cosa lo ha sorpreso. Per me è sembrato molto naturale sostenere il mio uomo. Così dovrebbe essere”, ha detto la Gregoraci in merito all’uomo con cui ha condiviso dodici anni della sua vita. “È un peccato che sia finita se è finita”, queste le parole della conduttrice.

“C’è grandissimo rispetto, noi ci vogliamo bene. Sono stati 12 anni molto importanti. Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c’è un po’ di tutto, un po’ di circo. Ora per noi il centro di tutto è il nostro bambino. Lo amiamo entrambi ed è sereno e felice perché non ha mai visto i genitori litigare. Forse sono stata una delle poche donne che gli hanno davvero voluto bene. Avendo un bambino, lui ci sarà sempre per me e io per lui. In questo momento piano piano mi sto riprendendo e spero di trovare quello che merito” , ha poi puntualizzato la showgirl.

Poi l’argomento si è spostato anche sulla sua famiglia ed origini calabresi, e a quel punto la Gregoraci ha ammesso di avere faticato a separarsi dalla sua famiglia per inseguire i suoi sogni e di avere sofferto molto per la scomparsa della madre: “Sono una ragazza che è nata al Sud e sono felice di aver imparato le cose vere della vita. Sono partita da Soverato con la classica valigia. Sin da quando ero bambina volevo fare la presentatrice televisiva, prendevo una spazzola e facevo finta che fosse un microfono per condurre il mio programma. Questo mi ha dato la forza di andare fuori perché è stato molto difficile distaccarmi. Mia madre già in quel periodo non stava bene e scelsi Roma per starle più vicina”.