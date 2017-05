Elisabetta Canalis torna in Sardegna dopo il duro lutto: “L’amore mi aiuta ad andare avanti”

Per Elisabetta Canalis non è stato un periodo facile dopo il lutto improvviso che l’ha colpita strappandole il suo papà, ma il ritorno nella sua Sardegna le ha ridato buonumore e speranza. L’affetto dei conterranei, l’amore della sua famiglia e la bellezza della sua terra stanno funzionando come cura contro la tristezza. Con lei anche il marito Brian Perry e la piccola Skyler Eva che l’hanno seguita da Los Angeles.

Oggi pubblica in esclusiva un’intervista alla bella ex velina e le foto del suo ritorno a casa, a partire dall’abbraccio dell’adorata mamma Bruna. Poche settimane prima, sempre alla rivista, la Canalis aveva confidato: “Era un papà fantastico. Un grande lavoratore. È stato colpito da ictus mentre era a Los Angeles per le festività natalizie, prima della nostra partenza, insieme, per una vacanza alle Bahamas. È rimasto un mese in rianimazione, dove andavo tutti i giorni. Di fronte a fatti del genere, pensi che le cose non succedano per caso: lui è venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo“.

La cura migliore per queste tragedie è senza dubbio sentire l’amore di chi si ha accanto e realizzarsi nel lavoro. Per questo Ely continua a lavorare al centro fitness polivalente di cui sarà proprietaria insieme all’amica del cuore ed ex compagna di “bancone” Maddalena Corvaglia.