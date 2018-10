Elisabetta Canalis gossip: la showgirl sarda ha rilasciato una intervista al settimanale Oggi ed ha rivelato qualcosa di sé che ancora non conoscevamo. Anzitutto l’intenzione di lasciare, prima o poi, Los Angeles, dove vive con il marito americano Brian PErri e la loro bambina di 2 anni, Skyler Eva. “Non invecchierò negli Stati Uniti”, dice la ex Velina di Striscia la Notizia che ha da poco compiuto 40 anni e vive una seconda giovinezza.

Elisabetta Canalis confessa: il suo futuro non è negli Stati Uniti

Elisabetta Canalis è un po’ malinconica quando parla del suo passato: “Io mi sento 27-30 anni e invece sul calendario il tempo passa. Spero di crescere entro i 60. Anche perché sono già alla mia terza vita: la prima in Sardegna, la seconda a Milano, la terza negli Stati Uniti”, dice. Sul futuro sembra avere le idee chiare: “Mio marito Brian si trasferirebbe in Italia di corsa, ma per lavoro non può farlo. La mia vita ora è lì, Skyler studierà lì. Ma sul futuro abbiamo piani molto chiari: tra 15 anni, torneremo. Non invecchierò negli Stati Uniti, l’Italia è il mio Paese, non potrà mai essere solo un posto dove fare le vacanze. E poi mi ha dato tanto, anche nel lavoro”.

Elisabetta Canalis seno ‘lievitato’, ecco perché

In merito alla sua taglia di reggiseno improvvisamente lievitata la scorsa estate, nonostante lei sia magrissima e non abbia messo su un etto, la bella Ely dice: “Ho avuto una… seconda giovinezza, una tempesta ormonale che mi ha fatto tornare alle forme che avevo a 27 anni”. Ironizza, la Canalis, anche se il gossip da mesi parla di un presunto ritocchino estetico che ha riportato il suo seno al fulgore di venti anni fa, quando nel calendario su Max mandò in visibilio gli uomini di mezza Italia. Sul fenomeno #MeToo la showgirl algherese dice: “La mia più grande fortuna è stata incontrare Franchino Tuzio (scomparso un anno fa, ndr), che è stato il mio agente, appena arrivata a Milano. Mi ha messa in guardia su chi dovevo evitare, mi segnalava gli agenti che portavano le ragazze a cene con direttori di rete, produttori e possibili compromessi… In base alla mia esperienza, c’è molta più offerta che domanda, è pieno di ragazze che danno per scontato di dover andare a letto con qualcuno per avere un lavoro. Il che significa che se è vero che gli uomini usano il potere per avere donne che altrimenti potrebbero solo sognare, è altrettanto vero che molte ragazze usano la bellezza per portarsi a casa lavori che altrimenti non avrebbero”.