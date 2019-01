Elisabetta Canalis in rosso Moschino: abito scosciato scopre le sue grazie (FOTO)

Elisabetta Canalis gossip news: la super sexy showgirl incanta Cinecittà con un abito rosso dallo spacco inguinale che mette in mostra le sue gambe e il suo stacco di coscia. Fan in estasi su Instagram, dove i complimenti per la ex velina sarda si sprecano.

La bella Ely – 40 anni compiuti lo scorso 12csettembre e portati divinamente – catalizza gli sguardi grazie a un abito rosso scollato e provocante. Dopo gli scatti mozzafiato sulle spiagge americane dove ha trascorso il Capodanno e l’Epifania insieme al marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eva, la modella e soubrette è tornata in Italia. A Roma la Canalis si è mostrata in rosso, bella e raggiante. L’abito scosciato e scollato non poteva certo farla passare inosservata, visto che metteva in risalto il suo seno prosperoso (e tornato – nonostante la gravidanza – ai suoi antichi splendori divinamente immortalati nel calendario sexy su Max) e le gambe toniche e affusolate.

La bella Ely ha scelto un abito rosso che metteva in risalto il suo fisico scolpito in occasione del Moschino Fashion Show che si è tenuto nei Cinecittà Studios di Roma. Il fuso orario e il fatto che stia spesso su voli internazionali non hanno minimamente intaccato la sua freschezza e bellezza. Arrivata alcuni giorni fa a Roma dopo una vacanza ai Caraibi dove ha salutato l’arrivo del nuovo anno, la Canalis è apparsa più in forma che mai. Prima di Roma tappa a Los Angeles, dove vive, poi Milano. Non sta mai ferma, come lei stessa su Instagram ha rivelato, asserendo di trovarsi in viaggio da un mese. “Sono esaurita”, ha detto, ma a giudicare dalle foto non si direbbe affatto! All’evento la showgirl di Alghero ha posato insieme agli amici Lucy Manenti, Paolo Baldassarri e Niky Epi e si è fatta anche selfie con l’attrice Mariapia Calzone che – lo ha rivelato proprio lei – è una delle sue attrici preferite.