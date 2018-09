Elisabetta Canalis gossip: tra due giorni compirà 40 anni ed è più bella che mai. Moglie e mamma felice, la bella showgirl sarda ha fatto impazzire i follower condividendo nelle Instagram Stories degli scatti privati che la ritraggono in versione a dir poco sexy! Indosso solo un microscopico bikini, la bella Elisabetta sfoggia un fisico perfetto, tonico e super allenato. Si destreggia ai fornelli nella casa di Los Angeles dove vive insieme al marito Brian Perri e la loro splendida bimba Skyler Eva.

Mercoledì 12 settembre la Canalis spegnerà 40 candeline ma dimostra 20 anni! Il video che la ritrae in due pezzi lascia senza fiato e i fan ringraziano! Intanto in giardino il marito Brian Perri sguazza in piscina con la loro bimba e l’atmosfera idilliaca in famiglia è presto servita via social. Elisabetta in una recente intervista ha rivelato che sarebbe molto felice di diventare madre una seconda volta. Pubblica spesso scatti che ritraggono la piccola Skyler senza però mostrare il suo volto. I fan, incuriositi dalla scelta della sua scelta, le avrebbero chiesto spiegazioni su Instagram. “Molti di voi sono persone normali che scrivono e pensano da persone normali. Ce ne sono altri un po’ più fuori di testa che scriverebbero cose poco carine a prescindere. Cerco solo di proteggerla più a lungo possibile…”, è stata questa la risposta di mamma Ely ai follower curiosi.

La piccola Skyler Eva è nata il 29 novembre di 3 anni fa dall’unione tra il chirurgo ortopedico americano Brian Perri e la bella ex velina sassarese. Dal 2009 al 2011 la Canalis aveva avuto una relazione con George Clooney al termine della quale aveva deciso di allontanarsi dall’Italia e trasferirsi a vivere a Los Angeles. Lì ha conosciuto l’attuale marito, sposato ad Alghero nel settembre 2014. La Canalis oggi fa l’imprenditrice nel mondo del fitness e continua anche a fare la fotomodella.

Potrebbe interessarti anche: Diletta Leotta incidente hot durante registrazione video: sale sullo sgabello e …