Elisabetta Canalis nuova campagna di moda per PETA: “Comprate prodotti vegani” (FOTO)

Indossando un bikini di stoffa alla Jane di Tarzan, Elisabetta Canalis posa vicino a un gorgogliante ruscello tropicale per una nuova campagna PETA che proclama, “Vivi in modo naturale e lascia vivere gli animali selvatici. Non indossare pelli esotiche.” In un’intervista esclusiva con PETA Stati Uniti, la modella e attrice spiega che vuole diventare una voce per tutti quei rettili che vengono uccisi per utilizzarne la pelle per scarpe e accessori perché “provano sentimenti e dolore, non vogliono diventare una borsa o una cintura”.

PETA – il cui motto recita che “gli animali non sono nostri da indossare” – ha svelato le terribili condizioni in cui alligatori e coccodrilli vengono allevati e uccisi per diventare borse “di lusso” e cinturini per orologi. Degli alligatori in un allevamento in Texas erano tenuti in acqua fetida all’interno di capannoni bui, prima che i loro colli venissero squarciati e barre di metallo conficcate nella loro teste fino a raggiungere il cervello: tutto questo mentre gli animali erano pienamente coscienti.

“Non ci sono scuse per continuare a indossare questo tipo di cose,” conclude Canalis. “Invece della pelle di rettile, scegli la pelle vegan. È più economica e fa meno danni sia all’ambiente che agli animali.” Canalis è una delle numerose celebrità – tra cui Penélope Cruz, Eva Mendes, P!nk, Alicia Silverstone e molti altri – che hanno collaborato con PETA e le sue affiliate internazionali per promuovere scelte di moda senza crudeltà.