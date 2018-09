Elisabetta Canalis new hair look: compiuti 40 anni fa pochi giorni fa, la bella showgirl sarda ‘ci ha dato un taglio’, letteralmente. Ely, impegnata in questi giorni in Sardegna, a Carloforte, sul set de L’isola di Pietro 2 al fianco di Gianni Morandi, ha tagliato al sua folta chioma. Da tempo, come lei stessa ha ironicamente ammesso su Instagram, non cambiava look. Lo ha fatto poche ore fa e con la complicità del suo hair stylist, Niky Epi, della squadra di Aldo Coppola, ha postat suoi suoi profili social il video in cui lui le sistema la nuova acconciatura con il phon. Un bob media lunghezza e un po’ sfilato, Elisabetta è ancora più bella! Look spettinato e color nocciola-miele ancora più evidente.

Via le lunghezze, Elisabetta sfoggia un pratico caschetto che la fa oltremodo ringiovanire, le lascia libero il collo e le conferisce uno stile ancor più sofisticato. Non solo. Ai capelli mori si aggiungono delle sfumature ramate. “Non cambiavo look dal 15/18” – ha scritto la showgirl su Instagram, dove ha pubblica uno scatto dal salone per parrucchieri di Milano – “Ecco il mio taglio in movimento”. E la scelta è stata molto apprezzata dai fan che le hanno fatto tantissimi complimenti. Incetta di like hanno confermato l’ottima scelta avuta dalla ex velina che con questo nuovo look ha acquistato ancora maggior charme.

