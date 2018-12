Elisabetta Canalis Instagram in versione ‘Dea della Bellezza’: la foto è da applausi!

Elisabetta Canalis Instagram: nell’ultima foto social è la Dea della bellezza! Per lei il tempo non passa, è sicuro. La freschezza di una ventenne in viso, il corpo tonico e scolpito come ai tempi di Striscia la Notizia. Perfetta è dir poco, e i follower ammirandola in tutto il suo splendore non mancano certo di farglielo notare. “Sei sempre la migliore, c’è poco da fare”, “La Canalis è la Canalis”, “La velina più ella di sempre!”, “Ma come fai ad essere sempre così bella?”, “Tu hai 40 anni, ma come è possibile?!”, sono solo alcuni dei post piovuti a valanga a commento della foto.

Sguardo basso e labbra imbronciate, posa sensuale e stacco di coscia da mozzare il fiato. A completare ‘l’opera d’arte’ la mise super sexy: sotto la giacca in pelle rossa, un body nero scollatissimo. Sono 41mila i like raggiunti, a conferma che Elisabetta Canalis è sempre una delle donne più belle ed apprezzate dagli italiani. Icona di femminilità, è una delle poche che nel suo ambiente può permettersi dei primi piani senza un filo di trucco in viso e sembrare una bambina! La foto ha lasciato di stucco tutti i suoi fans sui social. Capelli mossi, sempre castani. Li tiene con una mano, il volto emana luce. La sua bellezza e fotogenia non si discutono.

La sua strepitosa bellezza è si merito di Madre Natura, ma anche della tenacia quotidiana nell’allenarsi in palestra. Kick boxing anzitutto, attività che permette alla bella Ely di allenare e tonificare in contemporanea tutti i muscoli del corpo. Il resto è una questione genetica, come in tanti le fanno notare su Instagram …