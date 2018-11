Elisabetta Canalis gossip: si divide tra Los Angeles e l’Italia, la sexy showgirl 40enne, raccontando la sua bella vita tra lavoro e famiglia via social, attraverso la condivisione di scatti che la ritraggono al mare o in pose sexy per dei servizi fotografici su Instagram. E nelle foto apparse nelle scorse ore sul social la ex velina ha dato l’ennesima dimostrazione che la sua bellezza acqua e sapone è senza tempo! Sembra una bambina, ritratta al mare in California, senza un filo di trucco, con i capelli spettinati e scalza. Sorride e i follower la ricoprono di complimenti. In un’altra fotografia mozzafiato, la Canalis è in acqua e indossa un micro bikini nero che lascia davvero poco spazio all’immaginazione: il lato b perfetto e scolpito da ore ed ore di palestra catalizza l’attenzione e del resto sarebbe impossibile che non fosse così!

Lei, Elisabetta Canalis, è tra le donne più amate e desiderate di Italia, sempre sulla cresta dell’onda, da quando è moglie e mamma non ha smesso di dedicarsi alla recitazione ed agli shooting fotografici. Fotogenica come poche, quarant’anni compiuti lo scorso settembre e la bellezza di quando ballava sul bancone di Striscia la Notizia insieme all’amica del cuore Maddalena Corvaglia, vent’anni fa. Due milioni di follower su Instagram, frutto, oltre che della sua bellezza, anche della genuinità che la contraddistingue da sempre. Semplice nell’aspetto e nei modi, la ella Ely è la ragazza della porta accanto, che non si è fatta intaccare dal successo e la notorietà.

Il marito americano Brian Perri, e la loro stupenda bambina Skyler Eva, sono la sua ragione di vita. E dalle immagini postate sui social questi sentimenti si evincono in tutte le loro sfumature. Nello scatto da lei condiviso nelle scorse ore, si vede il costume leggermente spostato dall’acqua, e il lato b quasi completamente scoperto. Immediata ed inevitabile la valanga di like per la showgirl!