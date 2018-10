Elisabetta Canalis gossip: la showgirl se la spassa la mare alle Bahamas insieme alle amiche. Le foto che arrivano dalla splendida location stanno facendo il giro dei social. Le tre belle sono fotografate di spalle in costume, il lato b della Canalis è in primo piano e la pioggia di like su Instagram è assicurata. Fisico da urlo e sorriso ammaliante per la bella ex velina sarda, che nello scatto ha i capelli scompigliati dal vento ed un look selvaggio che la rendono ancora più bella e naturale.

Le cartoline dalla Bahamas con due sue amiche in riva al mare sono state molto apprezzate dai fan. Prima un tuffo in acqua con la figlia Skyler, poi un bagno e l’incontro con una razza che le lascia un evidente segno sul polpaccio. “Sono uno spiedino per razze”, cinguetta Eli mostrando i lividi. “Foto fatta da Skyler. Picture taken by Skyler to mamma. Quando dico che mentre guardiamo i nostri figli a volte sembriamo degli idioti intendevo questo 😆”, scrive la Canalis a corredo dello scatto apparso su Instagram poche ore fa.