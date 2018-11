Elisa Isoardi single e raggiante: la sua nuova vita senza Matteo Salvini (FOTO)

Elisa Isoardi gossip: single e felice, è questa la nuova Elisa dopo la rottura con il ministro dell’interno, Matteo Salvini. Love story che sarebbe giunta al capolinea per via degli impegni lavorativi di entrambi che li tenevano lontani ma che – a ben vedere le reazioni dell’uno e dell’altra – sarebbe stata la presentatrice de la Prova del cuoco a volere.

Un po’ abbattuto, il leader della Lega è apparso non proprio felice per la decisione della bella Elisa e, pur ribadendo di volere custodire la sua privacy, a chi gli chiedeva delle numerose ammiratrici pronte a conquistarlo ha risposto: “Non sono sulla piazza”. E in effetti di Salvini ultimamente sentiamo parlare solo ed esclusivamente in relazione a questioni che afferiscono alla sua attività politica, per il resto la sua è una vita che va avanti tra casa, figli e lavoro. Cenette in solitaria puntualmente condivise sui social. Il nuovo Matteo Salvini si mostra ai follower in veste di papà, chef per i suoi figli e molto impegnato sul piano professionale.

La Isoardi appare invece raggiante. Sempre sorridente e gasata al timone del programma Rai, ma anche fuori dagli studi televisivi. Molto attiva sui social, non condivide più frasi sibilline intrise di malinconia come nei mesi scorsi, ha ritrovato l’espressione serena ed è sempre più bella. Si dedica a se stessa, fa shopping e coccola la sua bella chioma dal parrucchiere. Proprio in questi giorni è stata infatti immortalata dai paparazzi all’interno di un salone estetico mentre si fa bella, saluta i fan che la ammirano dalla vetrina e armeggia con il cellulare mentre i flash dei fotografi impazzano per lei. Se la ride quando con la testa coperta dallo shampoo e seduta sulla poltrona del lavaggio dal parrucchiere viene circondata dai paparazzi e dai fan. Tutte le attenzioni sono per lei. Seguita in strada e pedinata, sembra quasi orgogliosa di catalizzare tanti flash. Sorride e fissa gli obiettivi con piglio deciso e in contemporanea sui suoi profili social scrive: “Una tranquilla giornata dal parrucchiere”.