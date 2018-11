Elisa Isoardi e Matteo Salvini di nuovo insieme in una serata di gala. La ex coppia ritratta al tavolo tra chiacchiere e sorrisi. Un ritorno di fiamma? I gossip si sprecano. Il vicepremier e la sua ex fidanzata paparazzati allo stesso tavolo durante la serata per Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile.

Sorridenti l’uno davanti all’altra, dopo la rottura social la conduttrice de La prova del cuoco e il ministro del’Interno tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Una reciproca intesa tra loro sembra esserci ancora, visti gli sguardi complici di entrambi. Se sono tornati insieme oppure no – al momento non è dato saperlo – è un mistero, certo è che dall’incontro di ieri non è trapelata alcuna acredine.