La bella Elisa Isoardi ha infatti scelto di indossare, in occasione della proiezione di First Man, film di apertura della Mostra, un bellissimo abito dallo spacco vertiginoso, con fascia alta in vita che ne metteva in risalto il fisico statuario. Il vestito da sera, firmato Elisabetta Franchi, era ricoperto di ricami di paillettes su nuance blu petrolio, le stava divinamente. E il ministro Salvini, a pochi metri da lei, non ha potuto far altro che constatarlo e andarne fiero!

Elisa Isoardi ha pubblicato su Instagarm alcuni scatti che la ritraggono al Lido per partecipare alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. C’è anche uno scatto dell’attrice Vanessa Redgrave mentre riceve sul palco il Leone d’oro alla carriera. ”Emozionante! Vanessa Redgrave interprete raffinata”, ha commentato la conduttrice. In altri due scatti la compagna di Matteo Salvini è ritratta seduta sul motoscafo “in direzione Lido”, come si legge in una didascalia. La coppia Salvin-Isoardi è sempre più affiatata: il ministro dell’Interno e vicepremier era presente alla cena ufficiale di apertura della 75a Mostra del Cinema di Venezia, tradizionalmente offerta dalla Biennale sulla spiaggia dell’hotel Excelsior dopo il film di apertura. Dopo essersi brevemente intrattenuto col Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il leader della Lega ha cercato di allontanarsi senza però riuscire ad evitare la ressa di ammiratori che l’hanno ‘bloccato’ per stringergli la mano e fare un selfie con lui.