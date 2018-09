Elisa Isoardi svolta sexy: in queste ore la presentatrice tv al timone de La prova del cuoco ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui, bellissima, provoca i follower facendo cadere la spallina del suo abito. Pioggia di like da parte dei follower che hanno dimostrato di apprezzare moltissimo la sua avvenenza. La compagna di Matteo Salvini indossa un abito rosa che le sta benissimo, e per accompagnare lo scatto ha scritto: “Se l‘essenza distillata dell’estate non rimanesse allora Una liquida prigioniera racchiusa dentro pareti di vetro, L’effetto della bellezza, della bellezza sarebbe privato, E, senza quella, nessun ricordo ci sarebbe di ciò che fu: Ma i fiori distillati, anche se vanno incontro all’inverno, Mutano solo sembianza; la loro sostanza rimane sempre dolce …”.

C’è però qualcuno che non ha apprezzato la foto: tra i commenti si scorge alquanta cattiveria e il dubbio è che ciò dipenda dl ministro dell’Interno suo compagno di vita. Come lui stesso ha ammesso giorni fa, la sua figura spesso può essere ‘ingombrante’ ed intaccare la vita professionale della Isoardi. C’è infatti chi colpisce lei perché non condivide le idee politiche del viceprempier. Quasi a identificarli. “Comunque ascolti commoventi eh.. complimentoni all’incozzata di ferro ma stare col ministro non è servito a far di lei una professionista apprezzata”, scrive qualcuno, “Sei brava e spontanea non ascoltare nessuno sorridi come fai sempre e buona fortuna”, replica un altro follower per difendere la bella conduttrice.

A rendere non facile questo periodo per la showgirl il fatto che la sua nuova ‘Prova del cuoco’ non sia partita con il piede giusto. Gli ascolti non sono affatto alti e la nuova formula del programma sembra non convincere il pubblico a casa. L’eredità di Antonella Clerici è poi pesante, e per la bella Elisa Isoardi la strada si è presentata da subito in salita … Nonostante tutto, la conduttrice va avanti per la sua strada con molta convinzione e tenacia perché questo è il suo carattere. Qualità che Salvini ha detto di apprezzare tantissimo …

