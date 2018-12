Elisa Isoardi sceglie la famiglia. Dopo la rottura con Matteo Salvini, con il quale ha mantenuto degli ottimi rapporti, e l’andazzo non proprio roseo degli ascolti del suo programma La prova del cuoco che proprio non ce la fa a reggere il confronto con i numeri fatti dalla storica ex conduttrice Antonella Clerici, la presentatrice Rai è tornata a Cuneo per Natale.

L’affetto dei suoi familiari le scalda il cuore. Natale insieme a loro e non solo: l’affascinante showgirl ha spento due giorni fa, il 27 dicembre, 36 candeline e festeggiato con i parenti il suo compleanno. A documentare il tutto le foto su Instagram. C’è anche quella che la ritrae sorridente davanti alla torta con le candeline. Un momento molto emozionante, durante il quale la sensuale Elisa ha fatto un tuffo nel passato ripescando vecchie foto poi finite su Instagram: è tenerissima l’immagine di lei neonata tra le braccia del nonno Emilio a commento della quale qualche utente le scrive che era “gnocca già da piccola”.

Elisa poi fa conoscere ai followers sua madre e suo fratello: i tre posano sorridenti ed affiatati in una foto ma c’è chi ha da ridire e ancora la bersaglia per essere stata insieme a Matteo Salvini, nonché ministro dell’Interno del governo Conte, perché non degno della sua eleganza. Lei, Elisa Isoardi, non dà peso a queste provocazioni ed evita di rispondere ai suoi detrattori. Del resto quello con Matteo “è stato un grande amore”, è tornata a ribadirlo in una intervista al settimanale Chi, dove ha precisato che tra lei e Salvini non esiste acredine. Elisa Isoardi, da quanto si legge in uno dei suoi post, ha trascorso i giorni del Natale e del suo compleanno con un po’ d’influenza; un’occasione per trascorrere un po’ più di tempo con i suoi familiari e farsi coccolare dalla sua adorata mamma. Accanto a lei non c’è nessun nuovo compagno al momento, chissà se il suo cuore batte ancora per Matteo Salvini? Lei, interpellata in merito, su un possibile ritorno di fiamma non si è pronunciata, chissà …