Elisa Isoardi gossip: la neo conduttrice di La prova del cuoco, chiamata a sostituire Antonella Clerici, è diventata la donna dell’anno. Non solo per la sua professionalità e simpatia ma, com’è noto, perché è la compagna del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Capita che la conduttrice rilasci delle interviste in cui parla della sua vita sentimentale, svelando delle doti nascoste dell’uomo che l’ha conquistata e dal quale ormai sembra davvero inseparabile.

Matteo Salvini privato: parla Elisa Isoardi

In edicola sul nuovo numero di Oggi, la cui copertina è dedicata proprio alla Elisa Isoardi, che posa sexy e sorridente in camicia bianca, la bella presentatrice racconta il Salvini privato e inedito. La riservatissima Elisa si è sbottonata circa il suo privato, eccezionalmente stavolta ha fatto delle rivelazioni inaspettate sulla sua vita di coppia con il Ministro. “Sa la cosa più bella che mi ha detto ultimamente e che per me è valsa più di una dichiarazione d’amore? Mi ha confidato che nutre un profondo orgoglio per la serietà che infondo nel lavoro” – ha rivelato la Isoardi – “Ammira il mio senso di responsabilità e la mia voglia di studiare e imparare… Matteo è un orso, un uomo che non si spreca in complimenti facili. È una persona concreta, verace e schiva. Le sue parole mi hanno riempito di gioia”. Stima reciproca tra Salvini e la sua bella, dunque. “Matteo è una persona estremamente intelligente e sensibile. È solo all’inizio del suo lavoro al governo e sta dando priorità alle emergenze. Al di là delle ideologie e degli opportunismi elettorali, credo che sia necessario però iniziare al più presto anche a parlare di diritti civili. Intendo che uno Stato democratico ha il dovere di tutelare tutti i suoi cittadini”, ha aggiunto la conduttrice, sconfinando nell’ambito di quella che è la figura pubblica, di Ministro del governo Conte, del suo compagno, leader della Lega.

Salvini e la Isoardi presto sposi?

Salvini e la Isoardi presto sposi? Se lo domandano in tanti. Lei risponde così: “Stiamo benissimo così. Abbiamo raggiunto un equilibrio che ci da sicurezza e serenità”. Sulla forma fisica del suo Matteo, non certo al top, la bella Elisa, in qualità di neo conduttrice della ‘Prova del cuoco’, ha rivelato: “Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico”.