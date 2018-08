Elisa Isoardi dimagrita e malinconica: il volto scavato e i messaggi sibillini, che succede?

Elisa Isoardi dimagrita, che succede? Troppo stress? Probabile visto il nuovo impegno che l’attende in Rai: condurre La prova del cuoco e rimpiazzare niente meno che Antonella Clerici! Molto importante infatti l’eredità che la compagna di Matteo Salvini si trova a dover raccogliere ea non fare rimpiangere. Viso un po’ scavato e arira ‘tirata’, così la bella Elisa appare nel recente scatto postato su Instagram, a tal punto che la stessa Antonella Clerici avrebbe detto “Alla Prova del Cuoco la vogliono più in carne”. Tanto lavoro, poche vacanze e un po’ di malinconia per lei, che non lo nasconde nei post sui social. Forse qualche rinuncia di troppo per stare accanto al compagno, ministro dell’Interno del governo Conte, e per prepararsi al meglio al nuovo debutto televisivo il 10 settembre prossimo, chissà …

Uno dei segreti del successo di Antonella Clerici è stata infatti, oltre che la sua simpatica e professionalità, la presenza scenica, la fisicità prorompente e genuina, giunonica, che faceva tutt’uno con l’abbondanza culinaria che il programma promuove. Essere una buona forchetta oltre che brava cuoca è stato infatti il segreto del successo della conduttrice per 18 anni al timone, incontrastata, del programma di Rai 1. A settembre al suo posto vedremo la Isoardi.

Con lei l’immagine morbida e ‘materna’ della Clerici diventerà solo un ricordo, vista la stazza fisica della splendida Elisa Isoradi: altissima, magra e un viso che incanta. Occhi da cerbiatta e zigomi pronunciati, in effetti forse un po’ troppo nell’ultima foto apparsa su Instagram. Qualche chilo in più, a detta di alcuni, non le starebbe male addosso. “Le ho detto che la trovo dimagrita – ha dichiarato la Clerici a Tv Sorrisi e Canzoni – “Dovrebbe mangiare un po’ di più perché a ‘La prova del cuoco’ la vogliono più in carne”. “Gliel’ho fatto notare da ‘mamma’ – ha aggiunto la simpatica Antonella – “sono grande ormai e posso permettermelo. C’è chi, invecchiando, nei confronti delle colleghe più giovani peggiora. Io invece sono migliorata, come carattere e tutto. Riconosco che anch’io alla sua età ero affamata di fare bene il mio lavoro”.