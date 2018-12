Jane Alexander ed Elia Fongaro ospiti, insieme, a Domenica Live nel pomeriggio domenicale di oggi, 9 dicembre 2018. Gli ex gieffini sono apparsi a dir poco raggianti. Sebbene non si siano scambiati effusioni, era palese l’intesa tra loro i quali hanno confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi in tv: “Stiamo bene insieme, ci stiamo frequentando, vogliamo conoscerci meglio …”.

Va detto che la quasi coppia non si è scambiata baci in pubblico, tuttavia era complice, sorridente, in gran forma. L’ex velino di Striscia la Notizia e l’attrice inglese naturalizzata italiana si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, dove lei è entrata come ‘donna impegnata’ con Gianmarco Amicarelli, suo convivente, al quale ha dato il ben servito appena uscita dal reality. Tra loro è nato un flirt sulla cui durata in pochi scommetterebbero. “Ci tengo a precisare che sto cercando casa a Roma” – così Jane – “è vero, che in questo periodo sto abitando in una sorta di B&B ma che Gianmarco non mi ha messo alla porta. Sono io che, dopo essermi chiarita n lui, ho deciso di andarmene dalla casa in cui vivevamo insieme. Voglio precisarlo per evitare che passi un passaggio sbagliato …”.

Elia non faceva che sorridere, poi la D’Urso gli ha chiesto spiegazioni in merito ai titoli dei giornali di gossip che da giorni parlano di una sua presunta fidanzata segreta, Elisa. La donna è uscita allo scoperto solo ora rivelando di avere frequentato l’ex velino nei mesi precedenti il suo ingresso nella casa del GF Vip, e di esserci rimasta male per come lui l’ha trattata. “Avrei voluto da lui maggiore chiarezza”, forse si era illusa che tra loro due ci fosse più di un flirt? “Mi stupisce che sia spuntata solo lei … Sta ottenendo tanta visibilità, mi fa piacere per lei però non siamo mai stati insieme e non devo dare nessuna spiegazione. Jane sa come stanno le cose, con lei ho parlato sinceramente nella Casa. C’è stata sì ‘qualcosina’ tra noi … conosco Elisa da diversi anni e le voglio bene e mi dispiace che ci sia rimasta male”. Con Elisa Elia lavorò in qualità di testimonial di un brand di abbigliamento, ma tra loro due non ci sarebbe stata nessuna frequentazione ‘seria’: “Molte delle cose che ha detto non sono vere. Io la chiuderei qua, ne abbiamo parlato già troppo”, ha concluso l’ex gieffino.