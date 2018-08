Elettrodomestici di lusso 2018, LG presenta la cucina dei sogni: “Signature Kitchen Suite”

La Signature Kitchen Suite è un sistema di elettrodomestici dedicati a cucine di alto livello, pensati per sfruttare meglio e in maniera più intelligente (ed elegante) gli spazi di una cucina. Particolare attenzione per il mercato italiano. Il motivo? LG ha collaborato con i designer di alcuni produttori italiani di cucine come Valcucine e Arclinea per apprendere e far propri i concetti di minimalismo, automazione e scomparsa. La suite di elettrodomestici Signature è pensata per integrarsi perfettamente con gli spazi esistenti e rispettare il gusto estetico dei clienti europei. Saranno quindi previste diverse finiture, da quelle più classiche e naturali all’acciaio. “Signature Kitchen Suite è il brand pensato per le nuove generazioni di amanti della cucina, soddisfacendone al contempo la passione per il cibo e per l’innovazione, e proponendo soluzioni integrate di qualità superiore unite alla tecnologia più avanzata. La perfetta soluzione per cucinare nel modo migliore e con la massima flessibilità, rispettando il cibo a ogni livello”, ha dichiarato Francesco Salza, Sales Director Home Appliances LG Electronics. “L’Italia, con la sua attenzione per il design e il gusto per le eccellenze, rappresenta secondo noi lo scenario ideale per l’introduzione sul mercato di questo brand che presto sarà disponibile anche su altri mercati europei e asiatici”.

Elettrodomestici di lusso 2018: i forni della Signature Kitchen Suite

Per i forni, si segnalano alcune funzioni avanzate: la True Combi-Steam, che combina cottura a vapore e a convenzione, che consente di ottenere risultati da chef; oProHeat™ che distribuisce in modo uniforme il calore; la tecnologia Speed Clean™, per pulire velocemente il vano del forno. Inoltre, l’intera gamma di elettrodomestici Signature Kitchen Suite è di tipo smart: i diversi modelli si possono infatti connettere tramite WiFi e sono dotati della tecnologia SmartThinQ™, piattaforma aperta, scalabile, in grado di controllare un’ampia gamma di dispositivi per la casa. Con l’app gratuita Signature Kitchen Suite per Android o iOS si possono controllare e gestire le funzioni degli elettrodomestici sfruttando tutti i vantaggi offerti del controllo remoto.

Signature Kitchen Suite, elettrodomestici di lusso a IFA 2018

Elettrodomestici eleganti, ma anche moderni e completi di funzionalità smart, come la connessione Wi-Fi che renderà tutta la suite di elettrodomestici Signature Kitchen compatibile con gli assistenti virtuali Google Assistant e Amazon Alexa. Il che permetterà di inviare ricette direttamente al forno, preriscaldare il forno da remoto o monitorare tutte le operazioni nella cucina. IFA sarà la cornice perfetta per capire come LG intenderà trasformare le cucine italiane.