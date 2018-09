Elettra Lamborghini nuovo singolo, la cover è hot. Il suo fondoschiena super sexy in primo piano, i glutei tatuati, con due polsi ammanettati sui fianchi. Questa l’immagine bollente postata sui social dalla 24enne per annunciare l’arrivo del suo nuovo singolo: “Siete pronti?”, ha scritto al sexy ereditiera dalle forme conturbanti: “Come si chiamerà?! Quando uscirà secondo voi?! TENETEVI FORTI!!”. Per ora sono queste le poche informazioni che sappiamo sul brano che Elettra è in procinto di lanciare, nella speranza di replicare il successo del suo singolo di debutto “Pem Pem”, che ha raggiunto più di 70 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed ha dominato le hit dell’estate 2018.

né il titolo né la data di uscita esatta, sebbene il singolo lo si possa già pre-ordinare su Spotify. Ciò che conosciamo ad oggi è solo al copertina del brano, da cardiopalma, con il suo lato b in bella mostra. Come anticipazione è tutto dire, ci si aspetta un autunno caldo! Ma chi è Elettra Lamborghini? Si ratta di un'ereditiera italiana, figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica. Il suo secondo nome è Miura, quello di un modello di Lamborghini prodotto tra il 66 e il 73. La conturbante 24enne è nata a Bologna il 17 maggio del 1994. Alta 1,65 metri, pesa 65 kg ed il suo fisico è tutto curve. Ha la passione per l'equitazione, infatti ha partecipato a numerose gare regionali e nazionali. Possiede almeno 30 cani (altra sua grande passione) e 15 persone della servitù che se ne occupano. Da Bologna si trasferì a Milano per studiare recitazione e di recente ha esordito anche come cantante.