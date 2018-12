Eleonora Giorgi gossip: l’attrice, classe ’53, ha deciso di sottoporsi ad un lifting facciale. L’annucnio è arrivato dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. “Prima gli uomini mi guardavano, ora sono trasparente”, ha detto. L’ex gieffina lo ha ammesso senza problemi ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Una scelta figlia di una mera ‘questione estetica’. La Giorgi ha esordito parlando delle sue rughe e ha asserito: “Ci ho vissuto molto bene per dieci anni, ma tra pochi giorni farò un piccolo reset, senza toccare nulla che abbia a che fare con la mia espressione. Ma ricolloco un pochino il collo e le guance”. Il suo sarà un lieve ritocchino che farà bene alla sua autostima: “Voglio vivere qualche anno con leggerezza: mi guardo il viso e lo vedo ricollocato. Voglio avere altri 5 o 6 anni di vitalità esterna così come quella che ho internamente”.

A domanda ‘Perché ci si dovrebbe sentire meglio con un lifting’, l’attrice 65enne risponde: “Se sei abituata ad esser sempre guardata dagli uomini e poi diventi sempre trasparente…”. Insomma, una scelta la sua dettata dalla vanità e dalla voglia di riscoprire la propria femminilità ed essere ancora ammirata dal mondo maschile. Un po’ come ha fatto Corinne Clery, che nei mesi scorsi si è sottoposta ad un intervento di addominoplastica per piacersi di più. Per una che è stata ex symbol degli anni ’70 e ’80 accettare di invecchiare è ancora più difficile, ed ecco il perché della scelta delle due sexy attrici non più giovanissime. “Una volta la Muti mi disse: ‘Eleonora, se ci avessero dato un euro per ogni ‘cosa’ che hanno fatto pensando a noi, saremmo milionarie’. Abbiamo svezzato svariate generazioni di ragazzi italiani”, ha rivelato orgogliosamente la Giorgi, corteggiata da alcuni degli uomini più influenti del periodo. Presto, dunque, vedremo una ‘nuova’ Eleonora Giorgi …

Per fare due grandi nomi Alberto Moravia – “Avevo solo 21 anni, ero pazza di Moravia, avevo letto i suoi libri. Facemmo un’intervista, lui mi invitò a prendere un thé” – e Fellini, che la incontrò, giovanissima, in spiaggia a Fregene: “Stavo facendo delle foto col mio fidanzato di allora, avevo 16 anni. Lui passò, mi guardò e mi disse: tu farai l’attrice”.