Eleonora Daniele si sposa do 15 anni di fidanzamento! E’ stata la famosa conduttrice a rivelarlo al settimanale Chi in edicola domani 26 settembre. “Mi sposo con Giulio”, ha dichiarato. “Dopo quindici anni di fidanzamento e quattro di convivenza io e Giulio (Tassoni ndr) ci sposiamo. Lo faremo in chiesa e io avrò l’abito bianco con lo strascico”. Alla domanda: “E dopo sarà il momento di un figlio?”, la Daniele ha risposto: “Non si sa mai”.

Eleonora Daniele, 42 anni lo scorso 20 agosto, conduce da anni con successo il programma mattutino di Rai 1, dedicato all’approfondimento di cronaca e attualità, “Storie italiane”. Per lei, nonostante le grandi soddisfazioni professionali, quelli appena trascorsi non sono stati anni facili dal punto di vista della vita privata. La conduttrice ha infatti dovuto affrontare la perdita del fratello disabile: “Sono stati anni difficili dopo la morte di mio fratello Luigi tre anni fa – racconta – Soffriva di autismo, ma è mancato all’improvviso e non è stato facile superare il dolore”. Per la Daniele quella è una ferita ancora aperta. “È ancora molto complicato parlarne. Per questo mi sono buttata a capofitto nel lavoro e nello studio, speravo di riuscire a non pensarci, ma lui era sempre lì con me”, ha ammesso la showgirl.