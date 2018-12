Elena Santarelli gossip: la showgirl va via dai social. Si prepara a festeggiare il Natale con la sua famiglia e annuncia ai followers il desiderio di abbandonare i social media. Com’è noto da più di un anno la bella Elena lotta contro la malattia del figlio Giacomo e per questo è stata spesso colpita dagli odiatori della rete. Quello che lei e il marito Corradi stanno vivendo è un periodo molto difficile fatto di alti e bassi, sebbene il loro bimbo stia reagendo bene alle cure.

Le parole che la Santarelli ha in queste ore postato sul social hanno il sapore di un congedo: “Volevo augurare a tutti un ‘sereno Natale’, cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita. Io farò un po’ di detox dai social.. see you soon”, ha scritto come didascalia di una foto che ritrae il suo cagnolino. Un annuncio un po’ malinconico che ci auguriamo non celi dell’altro oltre al bisogno fisiologico, che ogni tanto assale ciascuno di noi, di ‘disintossicarsi’ dai social media. Per le feste la showgirl ha dunque deciso di lasciare temporaneamente i suoi account e su Instagram ha augurato Buon Natale, invitando i fan ad apprezzare sempre la vita.

L’annuncio è stato raccolto positivamente dai followers, tanto che il post Instagram ha in breve tempo superato i 20mila like. La malattia del figlio ha cambiato irreversibilmente la sua vita e quella del marito Bernardo Corradi, sposato nel 2014: “Non è facile, in tv sorridiamo, ma c’è una ferita enorme che posso conoscere solo io, mio marito e gli amici più cari”, aveva rivelato la Santarelli in una recente intervista in tv: “Sono una mamma positiva, mio figlio non mi ha mai visto triste e questa è la carta vincente”. La showgirl ha spiegato che il figlio continua a sottoporsi alla chemioterapia. Non è più ricoverato, ma continua a recarsi in ospedale per le cure: la loro battaglia non è ancora finita.