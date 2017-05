Elena Ferrante: l’Amica Geniale diventa una serie TV

Elena Ferrante definisce un “cambiamento radicale” quello che sta avvenendo in queste ore durante le quali il suo celebre racconto, l’Amica Geniale, sta diventando una serie TV. Intervistata dal New York Times, la scrittrice italiana racconta come sta vivendo il passaggio dal cartaceo al piccolo schermo, passaggio che avverrà grazie ad un megaprogetto firmato Hbo e Rai e che sarà diretto da Saverio Costanzo.

Elena Ferrante spiega quindi al giornale americano che i suoi personaggi ma anche le ambientazioni create per il suo romanzo “lasciano il mondo dei lettori per entrare in quello molto più vasto dei telespettatori, incontrano persone che non hanno mai letto di loro e che per circostanze sociali o per scelta non l’avrebbero mai fatto”. “E’ un processo che mi intriga” – aggiunge la scrittrice a proposito della trasformazione de “L’Amica Geniale” in una serie TV. Elena Ferrante – pseudonimo utilizzato dalla scrittrice per coprire la propria identità – spiega quindi al New York Times come sia direttamente coinvolta nella produzione: “leggo i testi e mando note dettagliate”.

La serie TV tratta da “L’Amica Geniale” di Elena Ferrante sembra avere quindi tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio successo mondiale, un po’ come successo per quella che è forse la più celebre serie firmata HBO, “Il Trono di Spade”. A questa affermazione, però, la scrittrice risponde dicendo che, purtroppo, il suo racconto “non offre lo stesso tipo di snodi narrativi”. Nonostante questo, la serie è già tra le più attese della prossima stagione.