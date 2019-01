Il Capricorno è un segno “icona di stile” stando a quanto si legge nelle stelle. E non parliamo dei soli corpi celesti ma anche di Star in carne ed ossa. Gennaio pare essere un mese propizio: oltre che sfornare stilisti del calibro di Cesare Paciotti, Christian Dior o Luciano Soprani, entrati nell’olimpo del fashion, ha dato luce anche a quattro vere e proprie icone di stile, nate tutte il 16 gennaio. Stiamo parlando di Tahliah Debrett Barnett (conosciuta come FKA Twigs), Kate Moss, Aaliyah Dana Haughton e Sade Adu, tutte Capricorno accomunate da uno stile sobrio ed elegante e che, proprio grazie a questo low profile, raggiunge facilmente una grande sofisticazione. Non proprio tutte però, due di loro hanno un carattere più strong, perché?

Gennaio sembra essere una garanzia per quanto riguarda lo stile e la bellezza ma pare che tra le stelle la storia si ripeta. Aprile è un altro mese che detta legge artisticamente parlando: Chaka Khan, Mariah Carey, Diana Ross, Aretha Franklin e Lady Gaga tutte splendide donne Ariete. Gennaio e marzo tendono quindi ad essere mesi in cui si concentra una sorta di grandezza cosmica da non sottovalutare. Ma in che modo il Capricorno incide in termini di eleganza, di portamento, di raffinatezza, insomma, di stile?

L’eleganza del segno del Capricorno è pluri-testimoniata da donne riconosciute, anche da chi è estraneo al mondo dell’alta moda: la bellezza è una lingua parlata da tutto il mondo, così come quella musicale. Carla Bruni, Kate Middleton, Kate Moss, Sade Adu hanno saputo valorizzare uno stile sobrio rendendolo elegante e di grandissima personalità. Il Capricorno è un segno terreno, guidato da Saturno e da sempre è conosciuto per i tratti tradizionali e convenzionali; le persone che nascono sotto questo corredo stellare possono certamente riconoscersi in uno stile estremamente raffinato.

Il gusto di alcune celebrity del calibro di Kate Moss e Sade Adu, solo per citarne alcune, ha scolpito nella storia dell’alta moda alcuni must have memorabili: basti pensare alla predilezione della cantante nigeriana per i pantaloni neri a vita alta e bottoni over size o gli elegantissimi vestiti neri della top model. Vero è che allo stile sobrio Sade – Moss, fatto di elementi essenziali come un maglione di cachemire, un trench o un paio di semplici pantaloni, purché di qualità, si contrappone quello di FKA Twigs e Aaliyah. Le due artiste sono decisamente agli antipodi dello stile di una Kate Middleton, o una Carla Bruni e il più delle volte azzardano moltissimo. Dallo stile decisamente estroverso di FKA Twigs a quello man mode di Aaliyah il Capricorno ci stupisce anche con uno stile più audace ma comunque con un tocco di eleganza. Che queste donne risentano dell’influenza dell’Acquario? Dopotutto l’Acquario è un segno d’aria da sempre associato alla creatività e allo spirito libero: forse l’estro creativo che si riversa nel look di FKA Twigs e Aaliyah è dovuto proprio alla vicinanza con questo segno.

