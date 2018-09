Electrolux offerte di lavoro 2018 in Italia: tutte le posizioni aperte, ecco come candidarsi (GUIDA COMPLETA)

Electrolux è una multinazionale svedese con sede a Stoccolma ed è stato il più grande produttore al mondo di elettrodomestici per la casa e per un uso professionale fino al 2006, anno in cui è stato superata da Whirlpool. Electrolux è stata fondata nel 1910 a Stoccolma come Elektromekaniska AB, per poi cambiare il nome in Elektrolux quando si unì alla Lux nel 1919. Elektromekaniska AB era nata per la produzione di aspirapolveri. La Lux a sua volta era stata fondata a Stoccolma nel 1901 per produrre lampade a cherosene. Il nome Electrolux è stato assunto nel 1957. Electrolux ha assorbito molteplici aziende nel corso del tempo. In alcuni casi continua la produzione con il marchio delle aziende che ha acquisito. Electrolux ha 22 impianti produttivi in Europa, è il primo produttore nel continente, e detiene con i suoi marchi il 25% del mercato mondiale degli elettrodomestici. Nel 2011 acquisisce dal gruppo Sigdo Koppers la cilena CTI, uno dei principali produttori di elettrodomestici sudamericano e proprietario dei marchi Fensa, Gafa, Mademsa e Somela.

Electrolux offerte di lavoro 2018 in Italia

Electrolux, la nota azienda di elettrodomestici professionali, ha recentemente pubblicato tante nuove opportunità lavorative. Sono oltre 30, infatti, le posizioni aperte che incrementeranno l’organico degli stabilimenti produttivi presenti in Italia. L’azienda sta cercando per incrementare l’organico delle varie filiali produttive presenti in Italia, soprattutto nella sede principale, in provincia di Pordenone. Non mancano gli inserimenti in altre regioni, come Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Tra le figure ricercate, tanto spazio è riservato ai giovani laureati in ambito tecnico-scientifico, che potranno lavorare nei settori Ricerca e Sviluppo, IT, Finanza, Risorse Umane, Consumer & Customer Care e in altre aree.

Electrolux offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Ecco tutte le posizioni aperte per lavorare in Electrolux: