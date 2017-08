Electra Bike presenta GO!, arriva la nuova linea E-Bike fashion (FOTO)

Il mondo Electra si amplia con le nuove e-bikes. Il marchio californiano ha lanciato sul mercato una nuova serie di bici elettriche che mantengono lo stile inconfondibile dell’azienda. La collezione Go! è semplice, intuitiva e confortevole. Grazie alla collaborazione con Bosch, Electra propone una serie di e-bikes che rendono più facile, divertente e veloce il viaggio in bici. Tre linee dalle caratteristiche diverse pensate per soddisfare le esigenze di chi utilizza il mezzo in città, con un occhio di riguardo all’attenzione per i dettagli che rendono unico lo stile Electra.

La Linea Townie Go!, già presente nell’offerta Electra Bike, offre biciclette con pedalata assistita facili da usare e il Bosch Performance System con quattro livelli di supporto energetico (Eco, Tour, Sport e Turbo) in grado di abbreviare le vostre distanze e appiattire le colline.



Le Townie Commute Go! sono le bici a pedalata assistita che consente di guidare veloci come il vento ma senza una goccia di sudore. Il comfort della Flat Foot Technology di Electra si combina con il Bosch Performance System a quattro livello di supporto che garantiscono una facilità di viaggio unica nel suo genere. Gli appositi portapacchi anteriori e posteriori consentono di trasportare il necessario per il proprio viaggio e l’illuminazione mantiene sempre la sicurezza in strada.



Modello di punta è la Townie Commute Go! 8i disponibile in diverse colorazioni. Dotata di telaio in alluminio, grazie alla Flat Foot Technology, la Townie Commute Go! garantisce un comfort di pedalata invidiabile. Il cambio è il Shimano Nexus Revo a 8 velocità mentre la batteria è una Bosch 400 con motore Bosch Performance 250 w. Inoltre, la struttura è supportata da pneumatici resistenti e freni a disco idraulici in grado di gestire qualsiasi tipo di frenata. L’offerta e-bike di Electra si completa con la linea Loft Go! Una bici urbana perfetta per gestire il traffico della strada. Grazie agli 8 rapporti e al motore Bosch Active di quattro livelli, la bici è perfetta per superare le piccole asperità della città. Sulla Loft Go! il viaggio è intuitivo e facile grazie alla eccellente manovrabilità del telaio. Tre linee urban pensate per facilitare gli spostamenti. Il tutto, rispettando rigorosamente lo stile di Electra fatto di colori accesi, accessori divertenti e originali. Grazie alle e-bikes Electra il tuo viaggio non sarà più una noiosa fatica ma un colorato divertimento.