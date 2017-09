Eisenberg profumo nuova collezione: le fragranze de “L’art du parfum” (FOTO)

Nell’esclusivo universo sensoriale di José Eisenberg, il profumo riveste una posizione di rilievo. Chiudere gli occhi e ricreare un’emozione, un rituale piacevole così personale e, al tempo stesso, un messaggio per gli altri. José Eisenberg non lascia a nessuno il sogno di creare i suoi profumi. Le prime fragranze EISENBERG furono create sull’onda delle emozioni e la collezione é cresciuta nel tempo fino a diventare una reale esperienza sensoriale che continua a creare fedeli amanti della creatività ofattiva di José Eisenberg. Un concetto audace divenne presto evidente: legare l’arte al profumo per rivelare un aspetto innato della natura umana, vivere le emozioni, la bellezza e il mistero istintivamente.

“L’ART DU PARFUM”

La gamma “L’ART DU PARFUM” consiste in 13 fragranze in versione Eau de Parfum e 2 Eau FraÎche. Le 15 referenze sono tutte declinate in 3 formati con vaporizzatore: 30 ml, 50 ml e 100 ml.

“L’ART DU PARFUM” è composta da 5 Fragranze per Donna: ROUGE & NOIR, BACK TO PARIS, TENTATION, SO FRENCH! e I AM;

E da 5 fragranze declinate in entrambe le versioni Donna e Uomo: J’OSE, LE PĖCHE’, EAU FRAÎCHE, DIABOLIQUE e LOVE AFFAIR;

Ognuna di queste cinque fragranze contengono gli stessi ingredienti nella versione donna e uomo ma sono costruite in modo diverso evidenziando alcune note particolari che le caratterizzano differenziandole. Tutte le fragranze de “L’ART DU PARFUM” sono senza coloranti e realizzate con un sapiente mix di essenze naturali, talvolta personalizzate da accordi di sintesi che esprimono percezioni olfattive altrimenti non catturabili in natura.

Rouge and Noir: la nuova collezione Eisenberg

Un esplosivo bouquet di femminilità assoluta annunciato dalle note di testa fruttate e fiorite di ribes Nero, Pesca ed Ylang-Ylang su note di cuore di Violaciocca, Gelsomino ed Absolu di Rosa. Le note di fondo di Muschio Bianco e Legno di Sandalo si combinano magistralmente con una fragrante Tuberosa ed il Benzoino, fissando questa sensuale esperienza olfattiva.