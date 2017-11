Eicma 2017, novità: a Milano l’anteprima mondiale di Lambretta V-Special, il ritorno di una leggenda

Al via a Milano – presso gli spazi di Rho Fiera – la nuova edizione di Eicma, il Salone Internazionale del ciclo e del motociclo. Dal 9 al 12 novembre, nel capoluogo lombardo sfileranno i più importanti brand del settore con importanti novità ma anche qualche piacevole ritorno.

E’ il caso di Lambretta V-Special, modello con cui lo storico marchio celebra la sua rinascita. E’ proprio in occasione di Eicma 2017, infatti, che la due ruote verrà presentata in anteprima mondiale prima dell’arrivo sul mercato, previsto per l’inizio del 2018. Come la storica Lambretta anche la nuova V-Special ha un corpo in acciaio, pannelli laterali intercambiabili – su richiesta in carbonio – ma anche decorazioni in alluminio e un inconfondibile design Lambretta che si riflette anche nella cura di molti dettagli.

I modelli presentati ad Eicma 2017 portano nomi vibranti quali V50 Special, V125 e V200 Special. Ad Eicma 2017 sarà quindi possibile ammirare una Lambretta che – grazie al lavoro tra lo studio KISKA e i Lambrettisti italiani – nel design rispecchia perfettamente lo spirito dell’originale. Dal punto di vista tecnico, la nuova Lambretta V-Special è ovviamente all’altezza dei tempi: luci posteriori a LED, freni a disco anteriori e posteriori, indicatori digitali ma tachimetro analogico. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, il V50 Special partirà da 2.799,00 euro, il V125 Special da 3.399,00 euro e il V200 da 3.999,00 euro.

Photo Credit: Courtesy of KSR Group Press Office