Eicma 2017 Milano, date e info: tra le novità anche l’East Eicma Motorcycle

Mancano poco più di 24 ore dall’inizio di Eicma 2017, la più importante rassegna espositiva mondiale di riferimento per le due ruote. L’appuntamento è dal 9 al 12 novembre 2017 presso gli spazi di Rho Fiera Milano ma non solo: quest’anno, infatti, Milano si trasformerà nella capitale delle due ruote con eventi disseminati lungo tutta la città.

Tra i più attesi segnaliamo l’East Eicma Motorcycle a Lambrate che – come intuibile dal nome – unisce l’evento principale, Eicma 2017, al celebre mercatino vintage East Market. Questo evento vuole unire la passione per moto speciali e accessori custom con il mondo dei collezionisti e degli appassionati in fatto di vintage: East Eicma Motorcycle sarà quindi un luogo aperto a tutti quelli che desiderano ammirare e mostrare al mondo delle due ruote, vere e proprie opere d’arte. Ma non solo: l’inedito evento rappresenta un connubio di eccellenza per moto “speciali” esterno al salone, ma, che comunque ne rappresenta un nuovo contenuto.

Durante la quattro giorni, East Eicma Motorcycle saranno presenti con oltre cinquanta veicoli speciali le più importanti quali produttrici come Bmw, Ducati, Harley Davidson, Honda, Guzzi, Yamaha, Moto Morini e circa cento espositori tra customizer italiani e stranieri, collezionisti, artigiani e professionisti del settore. Tra gli stand sarà quindi possibile trovare dai caschi, agli abiti in pelle, dagli accessori per moto a dischi in vinile con le colonne sonore dei film cult che hanno consacrato moto e motociclisti.

Photo Credit: Courtesy of Nextpress Press Office