Eicma 2017 date, novità e biglietti: tutto sulla nuova edizione del Salone del ciclo e del motociclo

E’ tutto pronto per Eicma 2017, la nuova edizione del Salone internazionale del ciclo e motociclo che – come tradizione – si terrà negli spazi di Rho Fiera Milano. Ecco allora date, novità, biglietti e tutte le info da conoscere per visitare la nuova ed attesissima edizione della kermesse che attirerà, come consuetudine, migliaia di appassionati delle due ruote.

Appuntamento dal 9 al 12 novembre – con un’anteprima riservata alla stampa il 7 e l’8 – con Eicma 2017, nuova nonché 75esima edizione del Salone internazionale del ciclo e del motociclo. Anche quest’anno, la kermesse sarò ospitata negli spazi di Rho Fiera Milano e vedrà arrivare nel capoluogo lombardo espositori da 40 differenti Paesi del mondo. Eicma non si fermerà però ai confini italiani approdando, collateralmente alla kermesse meneghina, anche a Londra ed, in particolare, nei celebri magazzini Harrods. Qui verranno installati display e media wall dove Eicma presenterà ai visitatori e clienti degli store le migliori novità del Made in Italy. Eicma 2017, però, arriverà non solo in Gran Bretagna bensì anche in Germania: il grande magazzino di lusso KaDeWe di Berlino, infatti, verrà inondato di manifesti e affissioni pubblicitarie dell’Esposizione del ciclo e del motociclo.

Ma come arrivare e quando acquistare i biglietti? Eicma 2017 è raggiungibile con qualsiasi mezzo di trasporto, dall’automobile parcheggiando nei parking di Rho Fiera sino alla metropolitana. I biglietti sono invece già acquistabili online, con un prezzo a partire dai 21 euro. Il pubblico, infine, potrà visitare Eicma 2017 con i seguenti orari: