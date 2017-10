Eicma 2017 biglietti, date e info: al via a Milano la Settimana della Moto

E’ tutto pronto per Eicma 2017, la kermesse più attesa da tutti gli amanti delle due ruote. Dal 7 al 12 novembre, infatti, Milano ospiterà una vera e propria Settimana della Moto che prevede – oltre ad Eicma 2017, la kermesse principale – anche un calendario ricco di eventi ed appuntamenti da non perdere assolutamente. Ecco allora tutte le info per partecipare alla manifestazione ma anche le date da segnare in agenda.

Per gli appassionati delle due ruote, Eicma rappresenta una vera e propria istituzione. L’appuntamento – che ricordiamo essere dal 7 al 12 novembre, con le prime due giornate dedicate alla stampa e agli operatori – trasformerà Milano in una vera e propria capitale delle due ruote con moltissimi eventi ed appuntamenti collaterali alla fiera principale che si svolgerà negli spazi di Rho Fiera. Segnaliamo, per tutti coloro che vogliono partecipare alla kermesse, che è possibile acquistare online i biglietti di Eicma 2017 dal sito TicketOne.it.

Come anticipato, però, Milano ospiterà quest’anno una vera e propria Settimana della Moto in occasione dell’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo. Con la Rinascente e l’evento “Love to Ride” a fare da cuore pulsante, il palinsesto – che prevede ben 180 appuntamenti – vedrà protagonisti il motoquartiere Isola, l’east side di Lambrate, il clubbing district di Garibaldi-Sempione, la creative nightlife di Porta Venezia e il “rebelot” dei Navigli e della Darsena. Il calendario completo è consultabile nella pagina dedicata sul sito ufficiale.