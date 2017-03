Eddie Vedder Taormina 2017: date, biglietti e info del concerto al Teatro Antico

Non solo Firenze: Eddie Vedder ha annunciato la seconda tappa italiana del tour 2017. Dopo Firenze – in occasione del “Firenze Rocks” – il cantautore statunitense si esibirà anche al Teatro Antico di Taormina. Ecco date e info sui biglietti.

Grande sorpresa per i fan di Eddie Vedder: il cantautore – che tutti ricorderanno per la suggestiva colonna sonora di “Into the wild” – ha annunciato la sua seconda data in Italia del tour 2017. Non solo “Firenze Rocks”: Eddie Vedder salirà anche sul palco del Teatro Antico di Taormina. L’appuntamento è per il 26 giugno 2017. Ma dove trovare i biglietti per le date del tour 2017 di Eddie Vedder?

Come già annunciato nei giorni scorsi, è già possibile acquistare i biglietti per il concerto di Eddie Vedder al Firenze Rocks (24 giugno 2017): le prevendite dei ticket per l’evento al Teatro Antico di Taormina hanno aperto oggi e rimarranno aperte sino alle 15 dell’8 marzo in esclusiva per gli iscritti al fan club. Tutti gli altri, invece, potranno acquistare i biglietti per la live di Eddie Vedder a Taormina a partire dalle ore 10 di venerdì 10 marzo 2017.

Credit: Eddie Vedder/Facebook