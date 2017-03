Ed Sheeran Milano 2017, concerto esclusivo per pochi fortunati: ecco come partecipare al concorso

Esce oggi in tutti i negozi di musica – online e fisici – il nuovo album di Ed Sheeran dal titolo “Divide”: è questa quindi l’occasione per proporre ad i suoi fan, o ad almeno alcuni fortunati, un concerto esclusivo che si terrà nella libreria Mondadori di Piazza Duomo il 12 marzo. Ecco allora tutti i dettagli per partecipare al concorso.

Edward Christopher Sheeran, in arte Ed Sheeran, torna a stupire i suoi fan: esce infatti oggi il nuovo album dal titolo “Divide”, raccolta musicale che anticipa di pochi giorni le uniche tappe italiane del nuovo tour. Il 16 e 17 marzo, infatti, il cantautore britannico si esibirà al Pala Alpitour di Torino: l’evento è già completamente sold out. Non tutte le speranze sono perdute però: Ed Sheeran, infatti, ha messo in palio – per soli 50 suoi fan – un concerto live esclusivo alla Mondadori di Milano – Piazza Duomo. Come partecipare al concorso?

Per provare a vincere il pass che permetterà di assistere all’evento live esclusivo di Ed Sheeran alla Mondadori di Piazza Duomo a Milano – durante il quale presenterà il suo ultimo album, “Divide” – non bisogna fare altro che acquistare, dal 3 all’8 marzo, il CD in versione CD standard, deluxe o LP: in questo modo, collegandosi al sito internet dedicato, sarà possibile partecipare ad un gioco instant win che permetterà a 50 fortunati di prendere parte alla performance live organizzata dal cantautore brittanico e Warner Music. Questa non è però l’unica sorpresa: tramite il medesimo gioco verranno anche messi in palio due biglietti per le date di Torino, già sold out da tempo.

Credit: Ed Sheeran/Facebook