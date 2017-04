Echo Look, Alexa di Amazon diventa consulente personale di stile: ora suggerirà gli abiti da indossare

Addio a pomeriggi interi passati a scegliere cosa indossare per la serata: grazie ad Echo Look di Amazon, l’assistente Alexa ci guiderà passo passo nella scelta dell’outfit perfetto per noi. Ebbene sì: Amazon ha deciso di buttarsi nel mondo del fashion lanciando un vero e proprio consulente di stile che – filmandoci e scattando foto – sarà in grado di scegliere al posto nostro o di consigliarci quali abiti indossare.

Amazon ha lanciato Echo Look, un assistente virtuale da posizionare nella stanza da letto oppure nella cabina armadio e in grado di scattare foto e filmarci grazie all’intelligenza artificiale Alexa. Una volta catturate le immagini, potrete scegliere se inviarle ad amici per ricevere consigli oppure farle analizzare direttamente dall’app Style Check. Grazie ad uno speciale algoritmo ma anche al machine learning (autoapprendimento delle macchine), Alexa imparerà a conoscere il vostro stile e – anche in base a fattori quali condizioni meteorologiche e/o stagioni – saprà indicarvi l’abbigliamento perfetto per la giornata.

Il prezzo di Amazon Echo Look è di circa 200 dollari: le polemiche già nate, però, non sono per il costo bensì per la privacy. Echo Look andrà posizionato in camera da letto e/o nel luogo dove siete soliti cambiarvi e avrà il compito di catalogare tutto il vostro guardaroba. Non solo: Echo immagazzinerà anche tutte le immagini scattate e i video fatti, allo scopo di apprendere sempre di più il vostro stile e notizie utili al fine di consigliarvi al meglio. “Le foto e i video catturati da Echo Look sono archiviati al sicuro nel nostro cloud e localmente nella app di Echo, da dove l’utente potrà cancellarli in qualunque momento” hanno spiegato dall’azienda rassicurando i clienti.