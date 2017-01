Eataly Trieste, oggi l’apertura: Farinetti, “La nostra filosofia non deve cambiare”

Eataly festeggia i primi dieci anni aprendo al pubblico il primo punto vendita nel Triveneto, a Trieste: questa sarà però solo la prima tappa dell’espansione di Eataly che – se nei prossimi anni guarderà all’estero – entro la fine del 2017 aprirà anche a Verona.

A dieci anni dalla sua fondazione, Eataly apre oggi un nuovo store a Trieste: nata nel 2007 nell’ex opificio Carpano al Lingotto di Torino, la nota catena di punti vendita specializzati nelle eccellenze alimentari del “Made in Italy” vanta ora 33 punti vendita e 5500 dipendenti sparsi su buona parte del territorio nazionale e non solo. In questo 2017 il Patron di Eataly Oscar Farinetti punta quindi ad espandersi anche in Triveneto – zona ancora non raggiunta – per poter poi pensare, a partire dal prossimo anno, anche ad incrementare la sua presenza all’estero. “La filosofia di Eataly non deve cambiare. Ci si deve evolvere, conservando tuttavia i nostri valori di base: attenzione ai contadini e ai piccoli produttori, attenzione alla biodiversità, attenzione a non avere prodotti con chimica e conservanti” ha affermato Oscar Farinetti all’Ansa, alla vigilia dell’apertura di Trieste.

Dopo l’inaugurazione alla presenza di grandi nomi dello spettacolo e del cibo d’alta qualità – da Vittorio Sgarbi a Joe Bastianich – Eataly Trieste apre quest’oggi al pubblico proponendo al suo interno, come tradizione, i prodotti d’eccellenza del “Made in Italy”. “Festeggiamo questi dieci anni di Eataly anche qui a Trieste. Lo facciamo aprendo. Ed è molto bello farlo in questa straordinaria città di confine, per noi che siamo più internazionali che nazionali. Aprire nella città di confine più ‘figa’ d’Italia è una cosa straordinaria” ha affermato inoltre il Patron di Eataly nell’intervista all’Ansa. Farinetti ha infine posto l’attenzione su progetto Eataly World Fico che aprirà ad ottobre a Bologna spiegando che “sarà il più grande carousel del mondo dedicato alla biodiversità italiana e alle sue meraviglie. E poi mondo, mondo, mondo. Nel 2017 apriamo a Trieste e Verona, in quel Triveneto che ci mancava, ma per i prossimi 4-5 anni ci dedicheremo al mondo”.

Foto: Eataly/Pagina Facebook Ufficiale