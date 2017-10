East Market Milano ottobre 2017: le sneakers grandi protagoniste a Lambrate

Torna a Milano l’appuntamento con East Market, il mercatino delle pulci di Lambrate che – dopo l’edizione “Garage” dedicata ai motori – torna domenica 22 ottobre con tantissime novità, sempre dedicate al mondo del vintage.

Dopo il successo di East Market Garage, torna l’appuntamento con l’attesissimo mercatino del vintage di Milano Lambrate. La giornata da segnare in agenda è quella del 22 ottobre 2017 quando East Market tornerà a Milano Lambrate, in Via Privata Giovanni Ventura al numero 14. Tra le novità di quest’edizione segnaliamo il numero record di espositori, che giunge a quota 290. In questo mese di ottobre, però, East Market inaugura anche lo spazio “sneakerEAST powered by adidas Originals Milano”, una speciale area dedicata ai collezionisti privati che espongono e vendono le sneakers più originali e introvabili. In particolare, 20 espositori selezionati porteranno oltre 2000 paia di scarpe da ginnastica – molto curate esteticamente – indossate soprattutto per il tempo libero e strizzando l’occhio al fashion.

Come tradizione, anche questa edizione autunnale di East Market coinvolge espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Ispirato ai mercati dell’East London, East Market – allestito negli spazi dell’ex fabbrica di Lambrate – rappresenta oramai un must sia per i milanesi sia per gli appassionati del vintage e dell’hand-made provenienti da tutta Italia.

Foto: East Market Milano/Facebook