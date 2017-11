East Market Milano novembre 2017: il celebre mercatino del vintage compie tre anni

A Milano torna East Market, il mercatino vintage di Lambrate più amato dai milanesi (e non solo) dove tutti possono vendere, comprare e scambiare oggetti: l’evento celebra questo mese i suoi primi tre anni di attività con un’edizione da non perdere assolutamente. Era infatti novembre 2014 quando Linda Ovadia e Gianluca Iovine hanno inventato un market dal sapore contemporaneo e internazionale che – dopo il successo riscosso già con la prima edizione – ha velocemente catturato l’attenzione del pubblico e si è trasformato in un format con programmazione mensile.

East Market rappresenta infatti oggi un appuntamento fisso per i milanesi nonché un richiamo per appassionati di tutta Italia e tappa obbligata per i turisti di passaggio in città: ogni edizione del mercatino del vintage di Lambrate segna infatti oltre 250 mila presenze, con circa 4 mila espositori che si sono succeduti lungo le 46 edizioni. Appuntamento quindi al 19 novembre con l’edizione dei primi tre anni di East Market: per festeggiare questo traguardo, tra i consueti 250 espositori ci saranno quelli che da sempre hanno partecipato a East Market.

Tra questi ricordiamo che East Market Milano di novembre 2017 vedrà la presenza di Alt Means Old, un mondo di cose vintage, retrò, rare, dimenticate e perdute: dai piatti da collezione alle stoviglie dalla nonna con tante curiosità e stranezze. Ma non è tutto: saranno presenti anche Daniele Ruggeri alias Dannyru Vintage – che ha una vera passione l’abbigliamento vintage tra capi denim, montoni, toppe e molto altro – e LEtTERarIuM, il marchio specializzato in lettere scatolate recuperate da vecchie insegne luminose, lightboxe e molto altro.