East Market Milano dicembre 2017: doppio appuntamento in vista del Natale

E’ tutto pronto per due nuovi appuntamenti con East Market, mercatino vintage di Lambrate gratuito, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. East Market Milano – che ricordiamo viene allestito in Via Privata Giovanni Ventura, 14 a Lambrate – propone anche in questa edizione oggetti introvabili, unici nel loro genere, home made ed ovviamente il meglio del vintage.

L’appuntamento con East Market è per domenica 3 e per domenica 17 dicembre 2017, un lieto raddoppio in vista delle festività natalizie. La prossima edizione vede tra i consueti 250 espositori attentamente selezionati da tutta Italia Francesca Suardi, che propone gioielli e accessori in tema natalizio: in particolare è possibile trovare la bigiotteria americana dagli Anni ’50 in poi con decine di spille con i simboli della festa, da Babbo Natale agli alberelli, dal pupazzo di neve alla stella cometa. La tradizione vuole che questi oggetti fossero regalati alle mamme, dai figli che partivano per la Seconda Guerra Mondiale. Tra gli stand sarà possibile trovare anche Antik Vintage Hunter specializzati in Barbour e Belstaff vintage dagli Anni ’50 agli Anni ’80 o Nicola Galise, anche noto come “il cravattaio stravagante”.

Durante East Market Milano di dicembre sarà sempre aperto, come consuetudine, anche East Market Diner, lo spazio food & beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market che propone un’offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall’hawaiian sashimi all’East Burger, l’Avocado Burger e il tipico jerk chicken jamaicano. Birra, bibite e dolci sempre disponibili all’interno del market nei vari punti ristoro. Maggiori info su www.eastmarketmilano.com.