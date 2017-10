East Market Garage Milano: al via la seconda edizione

Torna a Milano l’East Market Garage, il primo market vintage per auto e moto dedicato ai privati dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Dopo la prima edizione di maggio 2017, è al via il secondo appuntamento che vedrà la presenza di espositori con auto, moto e accessori che presenteranno centinaia di pezzi unici per appassionati, curiosi e per chi mette i motori davanti a tutto.

Sempre più meta di appassionati di auto e moto ma anche di curiosi, East Market Garage torna a Milano con la seconda edizione. L’appuntamento è per domenica 15 ottobre 2017, dalle 10 alle 21 in Via Privata Giovanni Ventura, 14; protagonista assoluto di questa edizione sarà il Rumblers Car Club che porterà più di 30 auto “hot rod” da tutta Europa, restaurate a mano nella maniera tradizionale. Non mancherà poi un’area moto con modelli chopper tutti precedenti all’anno 1984: questa data, conosciuta da tutti gli appassionati, rappresenta lo spartiacque fra le Harley moderne e quelle “vecchie”. Tra i modelli presenti all’East Market Garage segaliamo una Harley FLH del 1951 in stile “bobber americano”, un chopper del 1950 con motore PanHead e una Harley FL1949 del 1949 chopperino con serbatoio Hap Jones psichedelico.

Appuntamento anche per quest’edizione dell’East Market Garage con l’East Market Diner, lo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market. Il Diner propone un’offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall’hawaiian sashimi all’East Burger, l’Avocado Burger e il tipico “jerk chicken” jamaicano.