“È un impero immobiliare!” Ecco tutte le proprietà di Johnny Depp, l’attore finito in depressione

Una lunghissima intervista concessa a Rolling Stone Stati Uniti mette a nudo tutte le verità di Johnny Depp: l’attore americano, recentemente al centro del mondo del gossip a causa di alcune foto che fanno temere per la sua salute, si è raccontato in una lunga chiacchierata durata settantadue ore. L’articolo, proposto dal confidente e avvocato di Depp da due anni, Adam Waldman, è stato messo in piedi per parlare “dell’ingiustizie alla reputazione e ai profitti di Depp” alla luce delle battaglie legali con i suoi ex manager. Ecco alcune delle rivelazioni più scioccanti fatte dall’attore che ha provato a “togliersi un dente a un ristorante di Londra mentre cenava” con Penelope Cruz e Stella McCartney. Sembra che Johnny Depp sia sull’orlo della bancarotta: tra gli attori più (stra)pagati di Hollywood, pare che il Pirata dei Caraibi sia riuscito a sperperare il suo immenso patrimonio spendendo oltre 2 milioni di dollari al mese… (Continua a leggere dopo la foto)

È iniziata la bagarre giudiziara tra Johnny Depp e la società incaricata di amministrare i suoi beni: l’attore avrebbe intentato una causa contro di loro accusandoli di essersi appropriati indebitamente di soldi e di non avere pagato le tasse. La società respinge ovviamente tutte le accuse, sottolineando come l’attore abbia sperperato i suoi milioni tra opere d’arte, yatch, beni di lusso vari e case. Johnny Depp ha un portafoglio immobiliare degno di un magnate del mattone. Tra le sue proprietà spicca per grandezza e grandiosità il villaggio in Costa Azzurra. (Continua a leggere dopo la foto)

La stupenda proprietà fu acquistata dall’attore nel 2001 quando era poco più che un rudere. Con una spesa di circa 10 milioni di euro, il Pirata dei Caraibi ha dato vita ad uno stupendo complesso residenziale in cui potersi rilassare tra un film e l’altro con l’ex compagna Vanessa Paradis e i due figli. Oggi la tenuta è in vendita per 52 milioni di euro. Dopo il divorzio nel 2012, questo è l’ultimo capitolo della loro storia d’amore durata 14 anni che si conclude con la vendita del villaggio. (Continua a leggere dopo la foto)

Fonti vicinissime all’attore affermano che il palazzetto potrebbe esser stato acquistato nel 2010 dall’attore Johnny Depp che – guarda caso- in quel periodo si trovava proprio in laguna per le riprese di “The Tourist” con Angelina Jolie.Per far cassa Johnny Depp ha appeso il cartello vendesi anche sui suoi 5 attici in uno storico palazzo di Los Angeles, l’ Eastern Columbia Building.