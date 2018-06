“È un impero da sogno”, ecco che auto ha Valentino Rossi: il Dottore dei motori si gode la bella vita

Valentino Rossi è un grande appassionato di auto: parliamo chiaramente del fenomeno che oltre ad aver più volte confessato la sua passione per le competizioni automobilistiche che lo ha portato a provare Rally, Endurance, Nascar e anche una Ferrari di Formula 1, non ha mai nascosto il suo amore per i modelli di serie. Lontani i tempi di quando da ragazzino girava in Apecar a Tavullia: negli anni, nel suo garage, sono transitati diversi sogni a quattro ruote, tra Ferrari, Posche, Bmw, Mercedes e Audi. Non da ultima, l’Audi RS6 Avant quattro del 2014 con cui il pesarese è solito raggiungere il suo Ranch per allenarsi insieme ai ragazzi dell’Academy. Ma non è l’unica auto presente nel suo garage… (Continua a leggere dopo la foto)

Il campione del moto GP, Valentino Rossi, vanta una bella e consistente collezione di auto, tra cui la bellissima ed unica Ferrai 458 Italia, personalizzata. Il campione nostrano del Moto GP, Valentino Rossi, da vero appassionato dei motori, non solo a due ruote, possiede una bella collezione di auto, ben 8, dalle 2 Porsche alle italianissime Fiat e Ferrari, e per non farsi mancare nulla pare essere anche un cultore delle auto d’epoca. Di recente, Rossi è stato avvistato con un esemplare di Ferrari 458 Italia, davvero particolare, infatti la targa è personalizzata, creata espressamente per sottolinearne la proprietà di Valentino. La carrozzeria è giallo Modena, coordinata con gli interni neri corredati di cuciture a vista di colore giallo. (Continua a leggere dopo la foto)

Il design è letteralmente straordinario e affascinante, inconfondibile dello stile Ferrari, così come le sue prestazioni. Infatti la Ferrari 458 presenta un propulsore con architetture V8 da 4.5 litri, capace di erogare una potenza di 570 CV a 9.000 giri/min. Il V8 è inoltre in grado di scaricare esclusivamente sulle ruote posteriori 540 Nm di coppia massima. Un esempio unico di eleganza e potenza per un peso complessivo di 1.380 Kg, che permette di scattare da o a 100 km/ h in 3,4 sec. Ovviamente il prezzo è assolutamente off limits, destinata solo ai pochi appassionati della rombante e storica Made in Italy. (Continua a leggere dopo la foto)

Lo scorso anno, invece, Valentino Rossi ha messo in vendita la sua Audi RS6 Avant del 2014. La station wagon con motore 4.0 TFSI da 560 cavalli ha percorso meno di 38.906 chilometri e ha subito un piccolo incidente lo scorso gennaio. Da nuova la vettura parte da 118.350 euro; usata potrebbe essere valutata tra i 75 e gli 85 mila euro. Non se sul libretto di circolazione c’è il nome del Dottor Rossi: messa in vendita a 111.000 euro su Autoscout24 è stata venduta in poche ore…