E’ morta Carrie Fisher: addio alla Principessa Leila di Star Wars

Questo 2016 non sembra voler dare segni di tregua: dopo alcuni grandi nomi della musica e dello spettacolo nazionale ed internazionale, quest’oggi dobbiamo dare notizia della scomparsa di Carrie Fisher, colei che verrà sempre ricordata come la Principessa Leila di Star Wars.

Carrie Fisher è morta: a darne notizia il magazine People, informato da un portavoce della famiglia. La celebre attrice, famosa in tutto il mondo per il suo ruolo della Principessa Leila in Star Wars, era stata colpita da un infarto sul volo Londra – Los Angeles. Nonostante le notizie parlassero di condizioni stabili, la storica compagna cinematografica di Harrison Ford è spirata nella mattina del 27 dicembre in un ospedale di Los Angeles.

La notizia della morte di Carrie Fisher, come quella recente della scomparsa di George Michael, lascerà un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi familiari così come in quello degli amanti della saga di Star Wars ma, soprattutto, della figura della Principessa Leila che – a tratti eterea o sensuale ma sempre molto coraggiosa – l’ha resa famosa in tutto il mondo. Nata a Beverly Hills e figlia d’arte, nella sua vita è stata attrice ma anche sceneggiatrice e scrittrice: dopo il primo episodio del 1977, Carrie Fisher aveva interpretato la Principessa Leila anche nelle due pellicole successive della saga per poi tornare, più in forma che mai, nell’ultimo episodio datato 2015. In uno degli ultimi rumors, arrivato proprio dalla sua biografia, l’attrice aveva anche raccontato di una breve ma intensa storia d’amore sul set con un giovanissimo Harrison Ford.