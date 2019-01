Ducati offerte di lavoro: nuove assunzioni e stage per la casa motociclistica italiana

Sognate di lavorare nel mondo dei motori? Andate matti per le due ruote? Ecco dunque l’occasione da cogliere al volo. Ducati, la nota casa motociclistica, è alla ricerca di personale da assumere sia a tempo determinato che indeterminato. Opportunità anche per giovani, per i quali l’azienda organizzerà stage formativi e tirocini.

Ducati Motor Holding SpA è un brand italiano, con sede principale a Bologna, tra i principali nel panorama motociclistico mondiale, simbolo del Made in Italy per eccellenza. Superbike, Monster, Streetfighter, Hypermotard, Multistrada e Diavel sono soltanto alcune delle moto prodotte che rendono il marchio celebre a livello internazionale. Fondata nel 1926 dall’ingegnere e imprenditore italiano Antonio Cavalieri Ducati, insieme ai figli Adriano, Bruno e Marcello, con il nome di Società Scientifica Radio Brevetti Ducati, l’azienda è inizialmente specializzata nella ricerca e produzione di tecnologie per le comunicazioni radio. Soltanto in seguito, nel secondo dopoguerra, oltre ad apparecchiature radiofoniche, sistemi di comunicazione interfonica, macchine fotografiche, proiettori cinematografici si interessa ai motori per motocicli. Nel 1946 l’azienda emiliana celebra appunto la nascita del reparto motociclistico, progettando il motore monocilindrico dell’avvocato Aldo Farinelli in collaborazione con Siata di Torino. Nel 1949 Ducati avvia ufficialmente la produzione di motociclette lanciando sul mercato il modello Ducati 60. Grazie al progettista Fabio Taglioni inizia per il brand italiano un periodo d’oro, caratterizzato da straordinari successi. Oggi l’azienda è un colosso da oltre 300 milioni di fatturato, con più di 1.200 dipendenti. Vanta anche una presenza importante nel Campionato Mondiale MotoGP, di cui si è aggiudicata il titolo costruttori e piloti, con Casey Stoner, nel 2007.

Ducati: le posizioni aperte

Di seguito i profili ricercati dall’azienda:

Tirocinio Digital

Logistica e Clienti – Ducati Roma

Experential Marketing and CRM Specialist

Tirocinio Direzione Qualità

Tecnico Informatico

Per molte posizioni è richiesto il possesso di laurea, in particolare in Ingegneria Elettronica o Meccanica. Chi volesse avere maggiori informazioni su ciascuna figura professionale ricercata non deve fare altro che visitare il sito ufficiale alla sezione Lavora con Noi. Qui è possibile candidarsi, compilando l’apposito form e caricando il curriculum vitae.