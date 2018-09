Ducati lavora con noi: offerte di lavoro nel mondo del motociclismo, come candidarsi e posizioni aperte

Ducati viene fondata nel 1926 a Borgo Panigale. Inizialmente concentrata sulla produzione di apparecchiature radiofoniche, l’azienda emiliana vede la nascita del reparto motociclistico solo nel 1946, anno in cui viene avviata la produzione su licenza di Cucciolo, motore monocilindrico progettato dall’avvocato Aldo Farinelli e in collaborazione con Siata di Torino. Nel 1949 avvia ufficialmente la produzione di motociclette introducendo sul mercato il modello Ducati 60. È, tuttavia, grazie al progettista Fabio Taglioni, creatore del celebre sistema desmodromico, che il brand bolognese entra nel periodo d’oro. Dal bilancio al 31 dicembre 2006, il gruppo Ducati ha un capitale investito consolidato di circa 473,8 milioni di Euro, con un patrimonio netto di circa 190,4 milioni di Euro, un fatturato consolidato di circa 304,8 milioni di Euro ed una perdita netta consolidata di circa 8,5 milioni di Euro. Per quanto riguarda la sola capogruppo, il capitale investito ammonta a circa 447,6 milioni di Euro, con un patrimonio netto di circa 195,5 milioni di Euro, un fatturato di circa 257,6 milioni di Euro ed una perdita netta di circa 20 milioni di Euro. Al 31 dicembre 2011 il gruppo Ducati occupava 1135 dipendenti, di cui 960 in organico alla capogruppo. Le vendite di motocicli Ducati sono diffuse a livello mondiale e vengono effettuate soprattutto attraverso le società controllate.

Ducati offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte e i requisiti

Ducati, assunzioni e stage nel mondo delle due ruote. La celebre azienda di Borgo Panigale cerca personale da assumere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato. Tanti i profili richiesti, che coprono diverse aree dell’azienda bolognese. Come detto, Ducati sta cercando nuovo personale da poter integrare nel proprio organico. Le figure professionali ricercate dall’azienda coprono vari settori. In particolare, le posizioni aperte sono rivolte a:

Tirocinio Customer Relationship Management

Tecnico Elettronico – Servizio Affidabilità

Quality Systems Manager

Ingegnere Sviluppo JR

Addetto Omologazioni

Tirocinio Logistica

Progettista Veicolo

Ducati offerte di lavoro 2018: come candidarsi

Per molte posizioni è richiesto il possesso di laurea, in particolare laurea in Ingegneria Meccanica. Per consultare ulteriori dettagli delle posizioni aperte e per inviare il proprio CV e la propria candidatura, basta cliccare sul seguente link.